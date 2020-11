Overvaller met griezelmasker op faalt en vlucht op damesfiets, klopjacht in Eindhoven

video Janny van der Heijden had bij­na-dooderva­ring: ‘Ik hoorde dat ik het niet zou halen’

16:40 Janny van der Heijden (66) is aankomende zaterdag in Sterren op het Doek bijzonder openhartig over een bijna-doodervaring die ze jaren geleden heeft gehad. Ze lag op de intensive care en hoorde dokters om haar heen zeggen: ‘We raken haar kwijt’. Janny: ,,Ik had ook berusting met het feit dat ik zou gaan.”