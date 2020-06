Paraglider overlijdt bij crash in Gelders maisveld

Niet schrikken: de nieuwe BMW 4-serie krijgt ‘bevertan­den’

22:12 De nieuwe BMW 4-serie is nog maar net onthuld maar zorgt nu al voor heel wat discussie. Met name de neus van de coupé maakt de tongen los: volgens BMW is de opmerkelijk grote grille met langwerpige ‘nieren’ een hommage aan vroege modellen van het merk, maar kritische autofans zien er toch vooral een stel ‘uit de kluiten gewassen bevertanden’ in.