Pimpelmezen bouwen nest in asbak: een bed van vers mos en oude peuken

Ooit een pimpelmeesje met een rokershoestje gehoord? Inwoners van Sint-Oedenrode zouden er binnenkort zomaar een in de tuin kunnen aantreffen. Een paartje pimpelmezen heeft er bij een communicatiebedrijf zijn intrek genomen in de asbak naast de hoofdingang.

Inmiddels zijn er zes jonge pimpelmeesjes geboren op een door mos afdekt bedje van peuken. Door de ingangen waar normaal de sigaretten in de asbak verdwijnen, piepen ze nu met hun hoofdjes naar buiten.

Volledig scherm Jonge pimpelmeesjes in de asbak bij het bedrijf in Sint-Oedenrode © Destiny

Renèe Müller van communicatiebedrijf Destiny kreeg via de app een paar foto’s van een collega. ,,Die was voor het eerst in tijden weer even naar kantoor geweest en trof daar de vogeltjes aan. Superleuk natuurlijk. Ze heeft meteen een briefje op de asbak geplakt om te voorkomen dat mensen er alsnog hun sigaretten in deponeren.”

Paffen

Dat de meesjes in alle rust aan hun nestje hebben kunnen werken, is volgens Müller niet zo vreemd. ,,We hebben hier flink wat rokers onder het personeel dus normaal gesproken wordt er flink gepaft, maar sinds de uitbraak van corona zijn wij allemaal meteen thuis gaan werken. Dit is wel het bewijs dat er al die tijd ook niemand stiekem op kantoor is geweest.”

Nieuwe bestemming

Een week of twee tot drie blijven jonge meesjes doorgaans op het nest voordat ze uitvliegen. Vaak keren de ouders een jaar later weer terug voor een nieuw nest. Volgens Müller hoeven de vogeltjes niet bang te zijn dat de rokers hun asbak weer opeisen. ,,Toevallig hadden we in het nieuwe bedrijfsreglement al vastgelegd dat we roken voor de ingang niet meer zouden toestaan. Als de meesjes volgend jaar terug willen komen, zijn ze van harte welkom.”

