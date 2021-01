Politie maakt eind aan illegaal feest in oude Zeeuwse bioscoop vol houtrot en gladde duivenpoep

‘Com­plot-sja­maan’ opgepakt na bestorming Capitool, ook lachende dief aangehou­den

7:44 Hij was een van de meest opvallende verschijningen tijdens de rellen in het Amerikaanse Capitool deze week: de man met de pelsmuts, hoorns en een gezicht dat in de Amerikaanse kleuren was geschilderd. De man, die zichzelf Jake Angeli noemt, is vandaag opgepakt.