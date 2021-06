Reacties op dierenwet: ‘Je goed voelen als je dieren opsluit, is gebrek aan empathie’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 4 juni in de krant verschenen over onder meer de dierenwet, de formatie en het Nederlands elftal.

Formatie | Misschien moet het CDA pas op de plaats maken

‘Formatie in impasse’ (AD 3-6). Wopke Hoekstra geeft aan dat een links georiënteerde regering niet goed is. Verder lezen we dat de mondkapjesdeal toch dubieus genoemd kan worden. Hebben CDA’ers elkaar met voorkeur behandeld? Ook oppert het CDA om supermarkten via een tijdelijke belasting over de extra gemaakte winst door de coronacrisis meer te laten betalen. Geldt dit dan ook voor de verkopers van mondkapjes? In Limburg is het provinciebestuur gesneuveld door CDA’ers die elkaar vriendendiensten bewezen. Zo kunnen we nog wel een paar dossiers oprakelen. Bijvoorbeeld die van Pieter Omtzigt. Misschien moet het CDA eens pas op de plaats maken, na een flinke verkiezingsnederlaag. Dan maar een minderheids- of zakenkabinet zonder het CDA. We hoeven dit land niet door die partij te laten gijzelen. Die vier jaar komen we ook wel zonder hen op het pluche door, linksom of rechtsom.



Jos de Graaf, Reuver.

Dierenwet | Op de stadsboerderij zie ik schrijnende gevallen

‘Hier afscheid van moeten nemen zou ik vreselijk vinden’ (AD 3-6). Als vrijwilliger op een stadsboerderij ken ik veel schrijnende gevallen van konijnen en cavia’s die afgestaan worden. Vaak in een opwelling aangeschaft, en dan valt het dier en het onderhoud ervan toch tegen en wordt het ingeleverd ter adoptie. Ik heb weleens twee uur zitten kammen aan een haarbal waaronder een konijn te voorschijn kwam. Geen rotzak, maar een enorme lieverd die niet beet of krapte. Laatst werd er een cavia in een plastic zak gebracht. De nieuwe dierenwet is er één die in de praktijk niet zal gaan werken. Er moet eerst eens echt goed worden nagedacht over dit probleem, dat er zeker is. De oplossing zie ik vooral in het niet verkopen van slechte hokken en kooien. En sowieso betere voorlichting over het houden van deze dieren. Oh, en er worden trouwens ook konijnen en kippen over het hek gegooid.



Irma van der Meer, Amersfoort.

Dierenwet 2. | Het vissen wordt vergeten

Drukte over vogels en konijnen, maar over het vissen hoor je niets. Dat is pas echte dierenmishandeling. Ze worden met een haak op de kant gesleurd.



Joop Verheij, Papendrecht.

Dierenwet 3. | Goed gevoel bij opsluiten dier gebrek aan empathie

Het is een schandaal dat de nieuwe dierenwet pas vorige week door de Eerste Kamer tot stand is gekomen. Dit had veel eerder moeten gebeuren. Maar eindelijk kan dan toch de vlag uit. Nu hopen dat er wordt doorgepakt en er niet geluisterd gaat worden naar lieden, zoals Gerrit Vos (Brieven 3-6), anders wordt er te vroeg gejuicht. Hij stelt dat veel eenzame ouderen zich nog eenzamer gaan voelen als ze niet meer tegen hun parkiet of kanarie kunnen praten. Een absurd excuus. Dat je je goed gaat voelen als je dieren opsluit, is een gebrek aan empathisch vermogen. Walgelijk.



Tine Dorothy Kooiman, Texel.

Volledig scherm Een nieuwe dierenwet aangenomen in Tweede en Eerste Kamer die regelt dat dieren ten alle tijde hun natuurlijke gedrag moeten kunnen uitvoeren. Konijnen in hokken en vogels in kooitjes kan maar zo passé zijn over een tijdje. Vogelliefhebber Co Schippers maakt zich grote zorgen of hij zijn hobby nog wel mag uitoefenen. © Rob Voss

Nederlands elftal | Vooral gebrek aan volle stadions is heel jammer

‘Oranje’ (Column 3-6). Angela de Jong heeft gelijk. Het EK voetbal leeft niet. Ook bij mij niet, ondanks dat ik voetballiefhebber ben. Is dit te verklaren? Ik vind van wel. Het toernooi wordt gespeeld in elf landen. De stadions zijn slechts voor een deel gevuld. De eerste twee weken staan in het teken van vaak oersaaie groepswedstrijden. Door corona doen veel spelers niet mee. Bovendien is er kans dat spelers tijdens het toernooi positief worden getest met alle gevolgen van dien. En als reclamemakers ook nog eens irritante Oranjecommercials door je strot proberen te duwen, dan is de aardigheid er helemaal af.



R. Kroese, Voorschoten.

Dierenwet 4. | Jacht konijnen en hazen

‘Minister Schouten laat oren hangen naar jagers’ (Opinie 3-6). In het stuk lees ik dat hazen en konijnen op de Rode Lijst staan. De lijst van bedreigde diersoorten. Hazen en konijnen worden niet afgeschoten omdat ze schade veroorzaken, maar voor het plezier van de jager, zo stelt Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren. Ik denk dat deze diertjes dus beter veilig in hun hok kunnen blijven. Maar dat heeft dezelfde partij verboden met hun nieuw aangenomen dierenwet.



Dirk van Stappen, Vianen.



Talkshow Op1 | Journalistiek is een vak

‘Laatste Op1 De Leeuw’ (AD 1-6). Wat een heerlijkheid te lezen dat Paul de Leeuw zijn laatste presentatie bij het programma Op1 heeft. Wat mij enorm stoorde, is zijn onverstaanbaarheid en zogenaamde grapjes. Hij liet zien dat journalistiek een vak is. Een vak dat hij niet beheerst. Astrid Joosten is een vakvrouw en haar zie ik graag terug.



Corrie Lammers, Amersfoort.

