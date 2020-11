Rechter doet straks uitspraak: mag documentaire over Jos Brech worden uitgezonden?

De rechter in Amsterdam buigt zich op dit moment over de uitzending van de documentaire over de klopjacht op Jos Brech. Brech heeft een kort geding aangespannen om uitzending, vanavond en morgen, te voorkomen. Een verzoek van Brechs advocaten om het kort geding achter gesloten deuren te behandelen, werd al van tafel geveegd.

Het onderzoeksteam in de zaak Nicky Verstappen wordt in de documentaire op de voet gevolgd. Justitie gaf een opmerkelijk kijkje achter de schermen: programmamaker Ewout Genemans liep drie jaar lang mee. Zo was hij als een van de weinigen op de hoogte van de dna-match met Brech en volgde hij de klopjacht. Brech ging ervandoor tijdens het dna-onderzoek om de zaak Verstappen twintig jaar na dato te kraken. Het 11-jarige jongetje verdween in 1998 tijdens een zomerkamp, Jos Brech werd in Spanje gearresteerd en onlangs veroordeeld tot een celstraf van 12,5 jaar. Vanavond en morgen staat de uitzending op RTL4 gepland.

Maar de uitspraak van de rechter in de zaak Verstappen is niet onherroepelijk. Zowel het Openbaar Ministerie (OM) als de advocaten van Brech tekenden hoger beroep aan. Zijn advocaten vinden dat de documentaire pas na dat hoger beroep mag worden uitgezonden. Nu wordt Brech ten onrechte als dader weggezet, stellen ze in de rechtbank in Amsterdam. Ook zou zijn privacy worden geschonden. Opvallend: een van zijn advocaten gaf tijdens het kort geding toe de documentaire niet gezien te hebben, het verzoek om te kunnen kijken werd geweigerd.

Maar ‘in Nederland doen we niet aan censuur', zo stelden de advocaten van RTL en No Pictures Please, die benadrukken dat de documentaire zorgvuldig is gemaakt. Volgens hen is de uitzending voor zondagavond al ‘ingeladen’. Dat nu nog stoppen, zou RTL4 onevenredig hard raken.

Volledig scherm Officier van Justitie Dave Mattheijs en Ewout Genemans tijdens de zoektocht naar Jos Brech, in Frankrijk. © RTL

Het tijdstip van het kort geding, zo kort voor de uitzending, is overigens opmerkelijk. In de wandelgangen van de rechtbank werd tijdens het proces tegen Brech al duidelijk dat er documentaires in de maak waren. Bij één daarvan werd Brechs eigen advocaat, Gerald Roethof, gevolgd door zus Mildred Roethof. Het was al langer bekend dat No Pictures Please, een bedrijf dat is opgericht door presentator Ewout Genemans en RTL, bezig was met de documentaire. Wanneer het op tv uitgezonden zou worden, is pas deze week via het tv-programma RTL Boulevard bekendgemaakt. Er was afgesproken dat bij vrijspraak van Brech, de documentaire niet op tv zou komen. Volgens advocaat Gerald Roethof, die Brech ook eerder verdedigde, twijfelde Brech eerder hoe hij tegenover de documentaire stond, maar was de uitzending van Beau vrijdag ‘een kantelpunt’. ,,Dat hij daarin dader wordt genoemd is onacceptabel”, aldus Roethof.

De advocaten van Brech wilden dat het kort geding achter gesloten deuren plaats zou vinden, maar dat vond de rechter onnodig.

