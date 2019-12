Run op tweedehands caravans na grote brand in stalling in Brabant

Caravanverkopers in de omgeving zien sinds de verwoestende brand in Oeffelt, waarbij 750 gestalde ‘objecten’ in vlammen op gingen, een piek in de aanloop en verkoop van de kampeerwagens. ,,De vraag is zeker hoger dan normaal”, zegt Cas de Greeff van De Greeff Caravans in Grave. ,,Heel veel klanten van ons hadden de caravan in Oeffelt gestald, en dat merken wij zeker wel.”