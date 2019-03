Schipholtunnel A4 twee nachten dicht

MVV-aan­hang met vuurwerk op A2 na wedstrijd

23:23 Supporters van MVV zijn vanavond de A2 in Maastricht opgelopen om daar een spelersbus te verwelkomen. Die kwam terug van de wedstrijd MVV - Roda JC in Kerkrade (2-2). Bij het onthaal van de bus werd met vuurwerk gegooid, aldus de politie. De fans liepen de snelweg op om ongeveer 20.00 uur. Rond een uur of 22.00 was het weer rustig op de weg.