Slager Hassan zoekt de klant die hij 1000 (!) euro te veel liet betalen: ‘We hadden het allebei niet door’

Podcast Boze Dune-fans slaan terug en de beste acteerpres­ta­ties door amateurs

8:00 Sterren als Brad Pitt en Meryl Streep worden door praktisch de complete wereld op handen gedragen, maar ze kunnen in films ook een obstakel zijn. ‘Kijk, wéér die bekende koppen!’ In deze podcast brengen Gudo en John een ode aan de soms letterlijk van straat geplukte amateurs die onvergetelijke acteerprestaties neerzetten. In hun top 5 duiken zelfs enkele Oscarswinnaars op.