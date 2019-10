Staatsbosheer plant komende 10 jaar 5.000 hectare grasland in met bomen

Staatsbosbeheer (SBB) wil in 10 jaar tijd 5.000 hectare nieuw bos aanplanten in Nederland. Het gaat om graslanden die al eigendom zijn van de organisatie.

De organisatie beheert nu ongeveer 95.000 hectare bos. SBB is afhankelijk van provincies en gemeentes waar bossen groter mogen worden.

Mensen gaan ‘zeker merken’ als een bos groter wordt, zegt woordvoerder Imke Boerma. ,,We gaan niet her en der kleine plukjes bos creëren, het moet wel om behoorlijke stukken gaan.’’ Het gaat nadrukkelijk om nieuwe stukken bij bestaande bosgebieden. ,,Dat gebeurt op stukken grond die wij al in bezit hebben, maar die nu meestal nog stukken grasland zijn.’’

Broeikas

Staatsbosbeheer wil zo een bijdrage leveren aan het klimaat: bomen stoten zuurstof uit en slaan CO2 op. CO2 wordt gezien als het broeikasgas waardoor de aarde opwarmt. Boerma: ,,We vinden bovendien dat Nederland wel wat meer bossen kan gebruiken. Van ons landschap is ongeveer 10 procent bos. In de landen om ons heen zie je in verhouding véél meer bos.’’ Hij hoopt dat andere natuurbeheerders het voorbeeld volgen en ook meer bos aanleggen.

Storm

In de ‘groeibossen’ zullen allerlei soorten bomen worden geplant. Dat heeft de natuurorganisatie in de afgelopen decennia geleerd: bossen zonder diversiteit zijn veel gevoeliger voor stormen. ,,Bossen die bestaan uit allerlei soorten bomen hebben daar veel minder last van.’’

Bovendien zorgt diversiteit van het bos voor minder kaalslag in natuurgebieden als een soort ziek wordt. Boerma wijst op de essentaksterfte, een schimmel die alle essen in het land aan het verwoesten is en grote kale plekken in natuurgebieden veroorzaakt. Bosbeheerders en terreineigenaren laten op grote schaal essen kappen omdat ze op punt van omvallen staan of omdat ze nu nog bruikbaar zijn voor bijvoorbeeld de meubelindustrie.

Stek