Sven (3) verdrinkt in kanaal Drenthe toen hij bij zijn moeder had moeten zijn: vader 7 jaar de cel in

Utrechter Paul den B. (40) is veroordeeld tot zeven jaar cel voor de dood van zijn zoon Sven (3) in het Drentse Ubbena. Tijdens een dagje uit kwam de jongen in het ijskoude water terecht, terwijl hij bij zijn moeder in Utrecht had moeten zijn. Zijn vader zou uiteindelijk achter hem aan gesprongen zijn maar kon hem niet redden.

Op oudjaarsdag 2019 besloot de Utrechtse moeder van Sven tot het stoppen van de behandeling van haar zoon in het UMCG in Groningen. ,,Het meest verschrikkelijke dat er bestaat voor een moeder”, zei de rechtbank in Assen vandaag. ,,Paul heeft door zijn handelen het prille leven van zijn zoon ontnomen en intens en onherstelbaar leed toegebracht bij zijn moeder.”

Thuis

Woensdag 18 december 2019 had Sven om 17.00 uur veilig thuis bij zijn moeder in Utrecht moeten zijn, zoals afgesproken bij de omgangsregeling. Maar in plaats daarvan is hij met zijn vader in Drenthe, de geboortestreek van Paul, waar zijn ouders nog altijd wonen.

Onder meer door files is het de vader op de allereerste dag alleen samen met zijn zoon niet gelukt om hem op tijd af te zetten bij zijn moeder. In plaats daarvan drentelt het duo rond de schemering langs het Noord-Willemskanaal in Ubbena, niet ver van Assen.

IJskoud water

Daar gaat het even na 17.00 uur afschuwelijk mis, als kleine Sven een onverwachte beweging maakt, over het zand wegglijdt en in het ijskoude water terechtkomt. Zijn vader verstijft naar eigen zeggen direct: hij ziet zijn zoon niet in het water en rent naar zijn auto om 112 te bellen.

Die telefoon blijkt onvindbaar, waarna hij terug rent en toch maar zelf het water inspringt. Dat is een graad of 3 en veel kouder dan hij verwacht had, waardoor hij al snel weer op het droge gaat als hij opnieuw zijn zoon niet ziet. Weer haast hij zich naar de auto, waar hij dan wel zijn telefoon aantreft en de alarmcentrale belt.

Volledig scherm De auto van Paul den B., nabij de plek waar Sven in het water terechtkwam op 18 december 2019 in Ubbena. © Van Oost Media

Moeizaam

Wat volgt is een zeer moeizaam verlopend telefoongesprek met een centralist, waarbij Paul ook minutenlang zwijgt. Ondertussen passeert een vrouw die haar hond uitlaat. Haar stuurt hij uit angst voor de hond min of meer weg, zonder te vertellen over zijn zoon die in het water ligt.

In eerste instantie arriveren de hulpdiensten aan de verkeerde kant van het kanaal. Als twee agenten een kleine twintig minuten na de melding op de goede locatie aankomen zien ze Sven binnen een halve minuut al drijven. Ze halen hem op het droge en beginnen direct met reanimeren. Zwaar onderkoeld wordt de jongen naar het ziekenhuis in Groningen vervoerd. Daar overlijdt hij op oudjaarsdag aan zijn verwondingen.

Overspannen

Zelf denkt hij dat zijn overspannenheid die dag van invloed was op de gebeurtenissen. Deskundigen vonden dat het juist goed met hem ging de weken voor die fatale dag. Volgens advocaat Judith Kwakman was er zeker geen sprake van opzet. ,,Sven was zijn oogappel.”

Het Openbaar Ministerie verdenkt Paul den B. van doodslag en onttrekking van Sven aan het wettig gezag. Net als van stalking van zijn ex-vrouw, de moeder van Sven. Zelf omschreef hij de situatie rond de scheiding en de omgang met Sven als ‘een open zenuw’.

Volledig scherm Het Openbaar Ministerie liet eerder dit jaar een reconstructie uitvoeren van de gebeurtenissen in het Drentse Ubbena. © Openbaar Ministerie

Contactverbod

De rechtbank in Assen veroordeelde Paul den B. dinsdagmiddag tot een gevangenisstraf van zeven jaar, voor de doodslag op zijn zoon Sven en het stalken van zijn ex, de moeder van Sven. Ook kreeg hij een contactverbod van vijf jaar.

De rechtbank herhaalde dat Sven volgens deskundigen 53 minuten in het ijskoude water moet hebben gelegen, voordat hij gered werd door agenten. ,,Paul heeft willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaard dat Sven zou komen te overlijden”, stelde de rechtbank, die doodslag bewezen acht.

Hoger beroep

,,Deze straf is het verschil met dood door schuld, waar wij van uitgaan”, zei advocaat Kwakman. Volgens haar kon de bij de uitspraak afwezige cliënt de gevolgen van zijn handelen niet voorzien. De komende twee weken beslissen ze over een mogelijk hoger beroep.

Volledig scherm Hulpdiensten rond de plek waar Sven in het water werd gevonden, hier tijdens een reconstructie van die fatale woensdagmiddag in Drenthe. © Van Oost Media