Syriëganger baalt pas echt van verdenking dierenporno

Vandaag bogen rechters zich in de extra beveiligde

rechtbank in Rotterdam over de zaak, met een wonderlijke mix op de

tenlastelegging. Ten eerste is er het ‘voorhanden hebben van vuurwapens’ om

moord of doodslag in Syrië voor te bereiden. Dan het bezit van een stiletto in

zijn woonplaats Valkenswaard.



Maar het laatste punt op de tenlastelegging zit P. echt goed dwars, vertelt zijn advocaat: dierenporno. ,,Hij ging naar Syrië om tegen IS te strijden. Dat hij zich aansloot bij de Koerdische YPG, daar staat hij voor. Hij ziet het als een nobele daad in naam van de mensheid.’’ Op dat blazoen dreigt nu een smet te komen. ,,Hij baalt ervan dat dit aan de lijst van verdenkingen is toegevoegd. Zijn computer moet wel in verkeerde handen zijn gevallen.’’