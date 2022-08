‘Thomas’ vlucht voor controle en verliest zijn lunchbox, politie: ‘Lekkere bammetjes!’

Rijkste man van Azië neemt grote Indiase omroep over, zorgen om persvrij­heid

De rijkste man van Azië, Gautam Adani, is bezig met een vijandige overname van een van de meest invloedrijke en populaire omroepen van India. Adani, multimiljardair en een goede vriend van Indiase premier Narendra Modi, probeert op die manier een stevige positie in het medialandschap te verwerven. Critici zijn bezorgd, omdat India onder leiding van Modi is gezakt in de internationale lijst van persvrijheid.

10:20