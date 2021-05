Tiental tips binnengekomen over dood gevonden baby in Wernhout

De politie heeft een tiental tips gekregen in het onderzoek naar de vondst van het dode babymeisje in Wernhout. Dat laat woordvoerster Malou Stillekens weten.

Vorige week deed de politie een oproep in de hoop dat getuigen zich meldden. Aan de hand daarvan kwamen vijf tips binnen, in totaal zijn er nu zo'n tiental tips bij de politie binnengekomen. Wat de inhoud van deze meldingen is en of er getuigen tussen zitten, kan woordvoerster van politie West-Brabant niet zeggen.

,,We willen een beter beeld krijgen van de omgeving van de vindplaats. We vragen mensen die daar bijvoorbeeld vaak wandelen zich te melden, het kan om kleine details gaan”, laat ze weten.

Doodsoorzaak nog onbekend

De politie weet nog niet wie de moeder is en degene die het lichaampje heeft begraven in het parkje bij bungalowpark Wernhoutsburg, tegen de grens met België. Bijzonderheden over sporen en de uitslag van de sectie op het lichaam geeft de politie niet. Dat forensische onderzoek kan duidelijk maken hoe, wanneer en onder welke omstandigheden de onbekende baby is gestorven.

,,Het onderzoek is in volle gang”, is wat Stillekens erover kwijt wil. ,,We houden rekening met alle opties, bijvoorbeeld dat de moeder op het bungalowpark verbleef of dat ze uit België komt.”

