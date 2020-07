Tilburger verstuurt 12.000 whatsappjes, rechter: ‘geen stalking’

Door Europa met Edwin Winkels: dag 1, van Den Haag naar het Belgische Kerkhoven

21:00 Edwin Winkels fietst deze maand via acht landen van Den Haag naar Barcelona. Dagelijks vertelt hij over wat hij aantreft in een continent dat langzaam ontwaakt uit de coronanachtmerrie. Vandaag: van Den Haag naar Kerkhoven.