Twaalf weken alcoholverbod voor café in Zeist na schenken aan minderjarigen

Stanley Burleson: ‘Een held is leuk om te spelen hoor, maar geef mij maar de bad guy’

7:01 Stanley Burleson speelt in de musical We will rock you de rol van Khashoggi, de vileine rechterhand van de Killer Queen, vertolkt door zangeres Anastacia. ,,Het is een klootzak en die zijn zó leuk om te spelen. Als het publiek me straks haat, doe ik het goed.”