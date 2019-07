Twee kinderen (7) in zorgwekkende toestand in ziekenhuis na ongeluk op A50 bij Ravenstein

Ervaringen van Poolse undercover-journalist ‘zeer herkenbaar’ en ‘praktijk van alledag’

7:46 De ‘praktijk van alledag’, ‘zeer herkenbaar’, ‘zo gaan wij blijkbaar met Poolse arbeidsmigranten om'. Vanuit verschillende hoeken zijn dat de reacties op het verhaal van de Poolse Agata Olejarczyk die voor het Brabants Dagblad vijf weken undercover werkzaam was in het distributiecentrum van Jumbo in Den Bosch en een indringend verhaal schreef over de onzekerheid, werkdruk en de stress.