Twee Palestijnse vrouwen doodgeschoten op Westelijke Jordaanoever, emoties lopen op

Dat melden de verantwoordelijke partijen, het Israëlische leger en de politie in Hebron. Het eerste incident was in de buurt van Bethlehem, waar een vrouw zich volgens het leger verdacht gedroeg. Ze bleef enkele soldaten naderen, ook toen deze haar zeiden te stoppen en waarschuwingsschoten losten. De soldaten openden vervolgens het vuur en raakten de vrouw, die later ongewapend bleek, in haar onderlichaam.

Ze overleed op weg naar het ziekenhuis. Bethlehem is een Palestijnse stad op de Westelijke Jordaanoever, ten zuiden van Jeruzalem.

Tweede incident

Het tweede incident was nabij de Ibahimi-moskee in Hebron, een heilige plaats voor zowel joden als moslims. Een vrouw stak een politieagent met een mes, waarop andere agenten haar doodschoten, aldus de politie. De gestoken agent raakte lichtgewond. Hebron is een Palestijnse stad in het zuiden van de Westelijke Jordaanoever.

De situatie in Israël is gespannen nadat bij vier aanslagen veertien doden zijn gevallen in twee weken tijd. Zo schoot donderdag een Palestijn uit een vluchtelingenkamp op de Westelijke Jordaanoever nog drie mensen dood in Tel Aviv.

Israël vreest nog meer gewelddaden tijdens de islamitische vastenmaand ramadan, die begin april is begonnen.