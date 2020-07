Unieke beelden van zeldzame roofvogel gemaakt in Brabant: zwarte wouw smikkelt van kadaver

VideoUnieke beelden uit Zuidoost-Brabant. Daar is op 8 juli een zwarte wouw op beeld vastgelegd terwijl de vogel eet van een kadaver. De zwarte wouw is een zeldzame roofvogel in Nederland en door zijn gedrag wordt het dier niet vaak op camera vastgelegd. ,,Het is echt een indrukwekkende vogel, zo met die gevorkte staart", vertelt Karsten Reiniers van ARK Natuurontwikkeling.

De beelden werden zondag naar buiten gebracht door ARK Natuurontwikkeling. Daarop is te zien hoe de roofvogel eet van het kadaver van een ree. ,,We waren vorig jaar al zeer verheugd dat we de zwarte wouw bij dode vis hadden kunnen vastleggen met een wildcamera, maar dit is nog unieker", laat woordvoerder Karsten Reiniers weten.

Het op beeld vastleggen van deze zeldzame roofvogel is namelijk geen sinecure. ,,Hij wordt weleens gespot, maar omdat hij zo bliksemsnel is, is het bijna niet vast te leggen", legt Reniers uit. De zwarte wouw steelt namelijk het liefst zijn eten. Dat doet hij van andere vogels, soms zelfs tijdens het vliegen.

Kadavers

Dat de vogel nu wel is vastgelegd, heeft onder andere te maken met het project ‘Dood doet Leven', waar naast ARK ook andere natuurorganisaties en de provincie Noord-Brabant bij betrokken zijn. ,,Kadavers worden normaal afgevoerd. Die verdwijnen uit de natuur. Dat is eigenlijk raar, want zo’n dier is daar geboren, leeft daar maar keert niet terug in de kringloop. We breken met dit project een lans voor de terugkeer van dode dieren in de natuur. Die zijn belangrijk voor aaseters, vooral grote aaseters. Zeldzame vogels zoals de zwarte wouw, maar ook bijvoorbeeld de raaf, die hebben dit soort kadavers gewoon nodig om te overleven.”

Dat biedt de mogelijkheid om een kadaver in de natuur te leggen er er een wildcamera bij te plaatsen, om hopelijk wat unieke diersoorten in beeld te krijgen. Zo werd dus ook de zwarte wouw gespot. ,,Een camera heeft ook tijd nodig om te activeren, maar dan kan de zwarte wouw alweer weg zijn. Maar op deze beelden kun je de zwarte wouw rustig bij het kadaver zien zitten.”

Waar precies de vogel is vastgelegd in Zuidoost-Brabant is niet duidelijk en wordt ook niet bekendgemaakt. ‘Om verstoring van deze zeldzame roofvogel te voorkomen wordt de exacte plek niet onthuld’, zo valt te lezen in de informatie bij het filmpje.

Volledig scherm Zwarte Wouw (Milvus migrans), foto ter illustratie. © Shutterstock