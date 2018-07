Vader Nick Bood opgelucht na maximumstraf voor moordenaar

Dirk Jan Bood zag op tegen de uitspraak in de zaak tegen de moordenaar van zijn zoon. Gespannen ging hij de rechtszaal in. Opgelucht kwam hij naar buiten. ,,De straf voor Yasin kan niet harder. Dat is goed. De straf die Mads heeft gekregen valt wat tegen, maar daar kan ik toch niets aan veranderen.’’



De twee daders en het slachtoffer zouden ruzie om drugs hebben gehad. Nick Bood zou wiet voor het duo regelen maar ging er met het geld – een paar honderd euro - vandoor. Vooral Yasin was woedend. Hij kondigde verschillende keren aan dat hij Nick iets aan zou doen. Dat gebeurde uiteindelijk in het centrum van Zaandam, waar een groep jongeren hem in april vorig jaar opwachtte. Nick werd neergestoken door Yasin, rende weg, maar zakte al snel voor een café ineen.