Veluwse burenruzie met watergevecht en grintgooiers is hit op Dumpert

‘Bekentenis’ Amerikaan­se ontvoerder president Maduro: ‘Moest van Trump’

12:49 De staatstelevisie in Venezuela heeft gisteren een video getoond waarin een van de eerder deze week gevangen genomen Amerikanen lijkt te bekennen president Nicolás Maduro uit het land te hebben willen verdrijven. ,,Ik hielp de Venezolanen de controle over hun eigen land terug te krijgen’’, zegt Luke Denman (34). Wie zijn opdrachtgever was? ,,President Donald Trump.’’