Vijf verongelukte motorrijders in een weekeinde: ‘Hoe kan en moet het veiliger?’

Vijf motorrijders zijn afgelopen weekeinde verongelukt, onder wie twee 19-jarigen in Oeffelt en een man van 25 in Ederveen. Jaarlijks vallen er ongeveer 50 slachtoffers onder motorrijders. Hoe kan en moet het veiliger?

In Nederland bezitten 1,4 miljoen mensen een motorrijbewijs, ongeveer de helft bezit een motor. Het risico voor motorrijders om ernstig gewond te raken of te overlijden, is volgens SWOV ongeveer 30 keer zo groot als voor automobilisten. Weliswaar overlijden er jaarlijks meer dan tien keer zo veel automobilisten door een ongeluk, maar motorrijders rijden gemiddeld 'slechts’ 3000 kilometer per jaar.

Patrick Rugebregt: ‘Hoe ernstige motorongevallen ontstaan, daarover weten we nog niet zo veel’ woordvoerder Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid ,,We zijn in april begonnen aan een diepteonderzoek naar het ontstaan van motorongevallen. We weten vrij veel over de kwetsbaarheid van de motorrijder, over het belang van zijn helm, welke kledingkleuren voor een betere zichtbaarheid op de weg zorgen en dat voor de veiligheid van motorrijders de onderkant van de vangrail beter kan worden afgetimmerd, is ook bekend.” Maar over hoe ernstige motorongevallen nou precies ontstaan, daarover weten we nog niet zo veel. Dit onderzoek duurt anderhalf tot twee jaar. Om de goede conclusies te kunnen trekken en aanbevelingen te kunnen doen, moeten er wel eerst voldoende ongevallen onderzocht worden. Dat gaat als volgt: als we een seintje krijgen van de politie, gaan we er met een speciaal team naar toe dat een ongeval helemaal binnenste buiten keert. In dat team zit onder meer een psycholoog die naar alle factoren kijkt die een rol gespeeld zouden kunnen hebben. Als het kan, proberen we ook met de betrokkenen te praten.”

Arjan Everink: ‘Je bent waarschijnlijk lang niet zo ervaren als je zelf wel denkt’

hoofd Verkeer en Rijopleidingen van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV)

,,Het motorrijseizoen loopt van maart tot oktober. Met ongeveer vijftig dodelijke ongevallen per jaar is dat anderhalf slachtoffer per week. Anderhalf gezin dat elke week te horen krijgt: papa, mama, zoon of dochter komt niet meer thuis. Dat is heel triest.

De Nederlandse motorrijder rijdt gemiddeld 3000 kilometer per jaar. Je mag je afvragen of je daarmee een ervaren motorrijder wordt. Bijna al die motorrijders rijden ook auto. Wat je over jezelf denkt als automobilist, dat neem je ook mee op de motor, terwijl motorrijden echt anders is, en je waarschijnlijk lang niet zo ervaren bent als je zelf wel denkt.”

De KNMV biedt voortgezette rijopleidingen aan. Niet om eraan te verdienen, we zijn een vereniging en dat hoeven we niet. Onze training Risico Herkennen hebben we al tien jaar en het nut is intussen wetenschappelijk aangetoond door Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

Quote Als motorrij­den je hobby niet is, dan zíe je die motorrij­ders gewoon niet. Motorrij­ders moeten eigenlijk voor twee kijken Arjan Everink

Voor al onze voortgezette opleidingen geldt: we gaan er niet naast staan als oom agent, maar we praten van motorrijder tot motorrijder. Bij Risico Herkennen, een instructeur op drie cursisten, word je onder meer gefilmd onderweg. Daarna ga erover praten. Wat ging er goed? Wat niet? Welke risico's heb je gezien en hoe kun je daar nog beter mee omgaan?

De KNMV is opgehouden met automobilisten op te voeden wat betreft motorrijders. Dat werkt niet. Als motorrijden je hobby niet is, dan zíe je die motorrijders gewoon niet. Motorrijders moeten eigenlijk voor twee kijken. We horen ze vaak dingen zeggen als: ‘Die auto stopte, hij zal me dus wel gezien hebben’. Of: ‘Ik had oogcontact, dacht ik.’ Nee. Jij bent de kwetsbaarste van de twee, wees je daar bewust van.”

Volledig scherm De locatie van het motorongeval bij de entree van Oeffelt vanuit Gennep. © SK-Media

Theo van der Heijden: ‘Ik neem sowieso niemand aan onder de 21 jaar’ motorrijinstructeur met 41 jaar ervaring uit Boxmeer ,,Ik neem sowieso niemand aan onder de 21 jaar. En je moet bij mij drie, vier jaar ervaring hebben in de auto. Anders begin ik er ook niet aan. Dat staat zo op mijn site. Ik laat ze eerst oefenen op een terrein. Zonder verkeer. Ik moet zien dat je die motor helemaal onder controle hebt. Dat kan soms wel tien lessen duren. Daarna gaan we de weg op. Naar steeds drukkere, onoverzichtelijke situaties. Mensen die lang autorijden, hebben de neiging om kort op andere voertuigen te gaan zitten. Als ik dat zie, dan gaan we praten. Wordt het niet beter, dan gaan we niet verder. Ik praat veel over veiligheid. Controleer je verlichting, draag felle kleuren. Het CBR (Centraal Bureau voor de uitgifte van Rijvaardigheidsbewijzen, SdW) let tijdens het examen steeds strenger op de plaats op de weg en gedrag op kruispunten: pas je je aan? Door de coronacrisis is motorrijden een hype. Ik had vorig jaar vier keer zo veel cursisten als normaal. Het is een intensieve les. In het begin kijken ze echt moe na een uurtje.”