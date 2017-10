Vitesse en Zulte Waregem op zoek naar de eerste punten

Vitesse hoopt in het uitduel met Zulte Waregem in de groepsfase van de Europa League op de eerste zege. Met minder zal de ploeg van trainer Henk Fraser, wil het overwinteren in Europa, geen genoegen nemen. De Arnhemmers staan net als Zulte Waregem na twee duels nog op nul punten in groep K, waarin OGC Nice en Lazio leiden.



Fraser zal het tegen de club van Timothy Derijck, Davy de Fauw en voormalig Vitesse-speler Onur Kaya moeten doen zonder de Sloveense aanvaller Tim Matavz. De clubtopscorer ontbreekt wegens privéomstandigheden en zal waarschijnlijk worden vervangen door Luc Castaignos. Ook de geblesseerden Maikel van der Werff en Arnold Kruiswijk zijn nog niet inzetbaar. Navarone Foor, die met knieklachten kampt, is 'uit voorzorg' in Nederland achtergebleven.



Vitesse wordt in het Regenboogstadion gesteund door circa 950 Arnhemse fans. Mocht de bekerhouder met een zege terugkeren uit Waregem, dan zou dat pas de derde Nederlandse zege in Europees verband zijn in achttien duels dit seizoen en de eerste op vreemde bodem. Vitesse verloor zelf beide Europese duels, thuis van Lazio met 2-3 en in Nice met 3-0.