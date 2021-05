Vlissingen rouwt om Emmanuel (13): ‘Er bestond geen vrolijker kind dan hij’

VIDEO The Streamers nemen groots afscheid in De Kuip: ‘De cirkel is rond’

20:00 Met inmiddels twee succesvolle edities van The Streamers achter de rug, kon een derde optreden niet uitblijven. Maar aan alles komt een eind en dat geldt ook voor de gelegenheidsband. Morgen staan ze voor de laatste keer met z’n allen op één podium. Niet op de minste plek: het muzikale feestje wordt eervol in de Rotterdamse Kuip afgesloten. ,,We begonnen in Carré, werden uitgenodigd door het Koninklijk Huis en eindigen in De Kuip. De cirkel is rond.”