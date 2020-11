Vogelgriep moet vooral niet een soort corona worden

De schrik bij kippen- en andere pluimveehouders zit er goed in. Afgelopen week werden er kippen met vogelgriep aangetroffen in een grote kippenstal in Puiflijk, nadat hetzelfde vorige week ook al in Altforst was gebeurd. Nog dezelfde dag werden honderdduizend kippen geruimd, anderhalf uur na de vaststelling van het virus werd beide keren de Tweede Kamer door landbouwminister Carola Schouten per brief al uitgebreid geïnformeerd. Want alertheid is geboden.