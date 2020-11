Vos loopt in verboden wildklem, boswachter verlost hem uit zijn lijden: ‘Verschrikkelijk wrede daad’

Boswachter Victor Nuijten verloste de vos uit zijn lijden, hij had geen andere keus meer dan het dier dood te schieten. Het incident gebeurde al twee weken geleden. Omdat het onderzoek ernaar nu is afgerond, treedt de boswachter er nu mee naar buiten.

De wildklem is door iemand geplaatst. Nuijten spreekt van een ‘wrede daad’. Een wildklem neerzetten is in de meeste gevallen verboden in Nederland. De vallen slaan namelijk dicht om de poten van dieren die er in terecht komen.