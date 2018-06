Guus Meeuwis 'Na Uni­cef-reis door Zuid-Afri­ka heb ik mijn kinderen extra stevig geknuffeld'

6:00 De laatste keer dat Guus Meeuwis in Zuid-Afrika was, tijdens het WK in 2010, was één groot feest. Nu ging hij als ambassadeur voor Unicef op zoek naar de rauwe kant van het land. ,,Bij terugkomst heb ik mijn kinderen stevig geknuffeld.”