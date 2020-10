‘Weerzinwekkende seks-chantage’ met heroïnehoertje helpt Brabanders aan drugsgeld

Franse politie schiet in Avignon aanvaller met vuurwapen dood

13:07 De politie heeft vandaag in het Zuid-Franse Avignon een mogelijke moslimterrorist doodgeschoten. De man had passanten met een vuurwapen bedreigd, aldus de politie. Hij schreeuwde daarbij de moslimspreuk ‘Allahu Akbar’, melden Franse media. De zender Europe1 sprak eerder over een aanval met een mes. De agenten grepen in. Niemand zou gewond zijn geraakt.