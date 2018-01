Welke apps zijn er voorhanden?

Tinder

De oudste en meest bekende van allemaal. Tinder is al in ons leven sinds 2012 en kent in Nederland zo'n anderhalf miljoen actieve gebruikers. Feit is wel dat de contacten op Tinder de laatste jaren steeds vluchtiger worden. Ook zit er nog wel eens een nepprofiel tussen. Tinder is gratis, en voor alle geaardheden.

Volledig scherm © Happn

Happn

Erg populair in de randstad. Van de ruim 700.000 Happn-gebruikers woont ruim de helft in Amsterdam of Rotterdam. Happn is uniek omdat het werkt op basis van locatie. De app laat bijvoorbeeld zien hoe vaak je bij iemand in de buurt bent geweest. Handig voor als je een leuke buurman hebt. Happn is gratis, en voor alle geaardheden.

Volledig scherm © The Inner Circle

The Inner Circle

Een selectieve datingapp op basis van toelating door een jury, vooral populair onder randstedelijke hoogopgeleiden. Onder meer het uiterlijk, beroep en het aantal connecties op LinkedIn en Facebook telt mee voor toelating. De Nederlandse oprichter David Vermeulen is ook in het buitenland zeer succesvol met The Innercircle. Inmiddels zijn er bijna 70.000 gebruikers. The Inner Circle is er alleen voor hetero's en is in principe gratis. Voor extra opties moet wel worden betaald.

Volledig scherm © Bumble

Bumble

Een app die lijkt op Happn en Tinder, alleen mogen hier alleen vrouwen beginnen met praten. Is er match? Dan heeft zij 24 uur de tijd om te beginnen met praten, anders vervalt de match. Wil je langer de tijd? Dan moet je betalen. Als de vrouw een bericht stuurt, heeft de man weer 24 uur om te reageren. Er moet dus wel wat moeite worden gedaan. Bumble richt zich voornamelijk op hetero's, en is in principe gratis. Voor de extra opties moet worden betaald.

Volledig scherm © Grindr

Grindr

Grindr is een app voor homoseksuelen, en vooral in zwang voor korte seksuele contacten. Het gebruikerspubliek is vaak ook een stuk jonger (20 tot 30 jaar oud) dan bij andere apps, en biedt gebruikers de mogelijkheid om te chatten met andere Grindr-gebruikers die in de buurt zijn. In de chats kunnen ook foto's worden gestuurd, en de gebruiker kan zijn huidige locatie delen met andere gebruikers.

Volledig scherm © 50plusmatch

50 plus Match