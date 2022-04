Wetenschappers verjongen huidcellen: van 53 naar 23 jaar dankzij doorbraak in Cambridge

Een doorbraak in de wetenschap: het is onderzoekers gelukt huidcellen met dertig jaar te verjongen. Dankzij die prestatie kunnen we straks weleens veel gezonder oud worden.

Wetenschappers in Cambridge denken namelijk dat ze niet alleen huidcellen, maar ook andere weefsels van ons lichaam kunnen verjongen. Dat biedt hoop voor de behandeling van ouderdomsziektes zoals diabetes, hart- en neurologische aandoeningen. De wetenschappers willen daarop inzetten, nu ze de tijd terug wisten te draaien in huidcellen van een 53-jarige vrouw, die weer in dezelfde staat waren als de cellen van iemand van 23.

Het hoofd van het onderzoeksteam is in de wolken met de doorbraak die technieken uit de jaren ‘90 nu opleveren. ,,We hebben hiervan gedroomd”, vertelt professor Wolf Reik van het Babraham Instituut in Cambridge aan BBC Nieuws. Hij kon in eerste instantie haast niet geloven hoeveel jonger de huidcellen eruit kwamen te zien en zich gedroegen. Maar nu denkt hij er vooral aan hoe de prestaties van zijn team levens kunnen verbeteren. ,,Veel voorkomende ziektes worden erger bij het ouder worden. Dit is een enorme stap vooruit.” Het is vooral de bedoeling dat mensen gezonder oud kunnen worden, niet zozeer om een langer leven te bewerkstelligen.

Wonden

Maar tegelijkertijd moet Reik het enthousiasme enigszins temperen. De professor benadrukt dat het onderzoek zich nog in een vroege fase bevindt. Ook al zijn de vooruitzichten positief, er zijn nog obstakels die overwonnen moeten worden, om de eerste testen buiten zijn lab en in klinieken te kunnen doen. Zo verhoogt gebruik van de techniek het risico op kanker. Maar als de wetenschappers nog meer vorderingen maken, lijkt het erop dat de techniek in elk geval al ingezet kan worden om (brand)wonden bij ouderen sneller te laten genezen. De eerste experimenten daarvoor zijn al gedaan.

Dat er aan een doorbraak zoals deze veel voorafgaat, blijkt wel uit het feit dat technieken zijn gebruikt waarvoor meer dan 25 jaar geleden de basis is gelegd, om precies te zijn toen het schaap Dolly werd gekloond. Dat wereldberoemde dier, vernoemd naar zangeres Dolly Parton, was dé hoop voor de toekomst. Er werd gedacht dat die kloontechniek zou kunnen leiden tot mogelijkheden om weefsels zoals spieren of zenuwcellen te vervangen.

