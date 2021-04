Wie vond deze granaat in De Lutte (en heeft hem nu in huis liggen?)

Verzet tegen junta Myanmar verenigt zich in een ‘regering van nationale eenheid’

18:00 Tegenstanders van de militaire machthebbers in Myanmar hebben aangekondigd een ‘regering van nationale eenheid’ te vormen. Daarin nemen verdreven parlementsleden, protestleiders en mensen uit etnische minderheden plaats. Het is een gezamenlijke poging het militaire bestuur te beëindigen en de democratie in het land te herstellen.