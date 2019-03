Wij helpen onze zoon financieel en nu moppert dochter

Amerikaan­se ambassa­deur: VS blijven in ‘onmisbare’ Navo

17:55 De Verenigde Staten blijven in de Navo. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens Pete Hoekstra is het bondgenootschap ‘onmisbaar’. ,,Maar dan wel als sterke Navo. Een uitgeholde Navo waarvan alle landen het belang wel met de mond belijden terwijl spierballen ontbreken, heeft in de toekomst geen rol’’, zei Hoekstra op het voorjaarscongres van de SGP-jongeren in Gouda.