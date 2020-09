Wijkagent na kritiek op niet bekeuren Rico Verhoeven: ‘Ik heb gewoon die bevoegdheid’

Marokko in shock: Adnane (11) ontvoerd, verkracht en vermoord, buurman (24) opgepakt

8:21 In Marokko wordt geschokt gereageerd op de gewelddadige dood van een 11-jarige jongen in Tanger. Adnane Bouchouf werd ontvoerd, verkracht en gedood door een twintiger die in de buurt woonde. De dader heeft de feiten bekend. In Marokko klinkt de roep steeds luider om hem de doodstraf te geven.