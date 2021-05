Wild-West achtervolging na overval geldtransport eindigt in weiland: brandende auto's en één dode

Bij een gewelddadige overval op een geldtransport in Amsterdam-Noord zijn na een wilde achtervolging één dode gevallen en twee verdachten gewond geraakt. Drie andere verdachten zijn opgepakt. De politie-achtervolging eindigde in een weiland in het dorp Broek in Waterland. Bij een schotenwisseling kwam één verdachte om het leven.

De politie kreeg rond 14.15 uur de melding van een schietpartij en een overval aan de Meeuwenlaan in Amsterdam Noord. Volgens een getuige zou het gaan om een geldtransportwagen van Brink’s. De politie kan dat nog niet bevestigen.

Op een parkeerterrein, vlak bij supermarkt Dirk van den Broek, tegenover Instagrammuseum Wondr, is volgens ooggetuigen flink geschoten. ,,Niet normaal dit, zulke dingen gebeuren toch alleen in West en Zuidoost, maar niet in ons keurige Noord?”

Meerdere politie-eenheden achtervolgden vanuit Amsterdam de verdachten, die er in twee auto's vandoor gingen.

Over het fietspad

Getuigen zeggen tegen de lokale zender AT5 dat ook tijdens de achtervolging is geschoten. ,,Het ging ook allemaal zo snel‘’, aldus een van hen. ,,Ze reden zeker 60, 70 km per uur over het fietspad. Met zware auto’s, daarom viel het zo op. Je hoorde ze al van ver aan komen. Volgens mij Audi’s.‘’

Bij Broek in Waterland vluchtten de verdachten een weiland in. Daarbij is geschoten, zegt een politiewoordvoerder. Volgens getuigen zijn er geen agenten gewond geraakt, wel enkele verdachten. Een zwaargewonde man werd gereanimeerd, maar hij overleed. Of de dode verdachte door een kogel is overleden, is nog niet te zeggen.

Omwonenden hebben filmpjes online gezet waar te zien is hoe de verdachten in het weiland rennen, ook zijn er schoten te horen.

In het dorp ten noordoosten van Amsterdam zijn ook de twee vermoedelijke vluchtauto’s uitgebrand, zo is te zien op filmpjes op sociale media van omstanders. Verder gaat er een filmpje rond van een man, mogelijk een van de verdachten, die door een handvol agenten wordt geboeid.

Agenten op de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord na de schietpartij op een parkeerterrein