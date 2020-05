‘Zeer grote brand’ in kerncentrale Dodewaard, is dat reden voor paniek? Deze hoogleraar legt uit hoe het zit

,,Het stalen reactorvat en de betonconstructie er omheen. Die delen, diep in de centrale, zijn ingemetseld en daarmee van de buitenwereld afgesloten. Bovendien gaat het om een lage stralingsdosis die ook snel afneemt. Wij hebben het dan over reactief kortlevende straling. Het is niets voor niets dat het gebouw in 2045 gesloopt kan worden.”



Precieze cijfers heeft hij niet. ,,Dus ik kan niet aangeven of de straling dan al zo ver is afgenomen dat er zonder beschermende maatregelen gesloopt kan worden. Maar die actieve delen zitten nu dus diep in het gebouw en zijn afgeschermd.”



,,De brand is daar niet in de buurt geweest. Alleen bij een hele ernstige langdurige brand waarbij er betondeeltjes van die beschermende koepel in de lucht zouden komen is er kans op straling voor de omgeving. Maar dat was bij deze brand dus niet aan de orde.”