Zo kom je in een flow

Vrijwel elke activiteit leent zich om in een flow te raken, zegt Jeroen Ansink in zijn boek De kleine Csikszentmihalyi. Het is de opvolger van Flow, psychologie van de optimale ervaring die de Hongaarse psycholoog en ‘uitvinder’ van het begrip flow eerder schreef. Of je nu meerijdt in een motorbende, een wandeltocht maakt of een lijvig rapport schrijft: dat gevoel van betrokkenheid ontstaat niet toevallig. Het is het gevolg van flinke inzet en de juiste beslissingen nemen over datgene waaraan je je aandacht schenkt. Wil je een flow-ervaring bereiken, dan zijn dit de zeven basisvereisten: