Zo kun je ook protesteren: in stilte met rode hartjes, ‘Deze maatregelen maken ons kapot’

Het moest vooral een vreedzaam en stil protest worden tegen de maatschappelijke impact van alle coronamaatregelen. Dat werd het ook, zaterdagmiddag op het Kadeplein in Roosendaal. Maar de twintig tot dertig demonstranten stonden er wel uit volle overtuiging. ,,De schade van de maatregelen is veel groter dan de schade door het virus.”

Met de hashtag Hart voor Vrijheid deed de Roosendaalse Susanne van de Klundert via Facebook een oproep voor de stille betoging. ,,Het virus is er; dat ontken ik niet. Maar de nevenschade van de coronamaatregelen is zo gigantisch groot. Niet alleen economisch, ook psychisch. Wij staan hier in liefde met elkaar tegen de maatregelen”, aldus Van de Klundert die bij de gemeente vergunning vroeg en kreeg voor de demonstratie.

Tafeltje met spekkies en kerstkransjes

Het is kort na half twee als de eerste betogers het met hekken afgesloten Kadeplein oplopen. Een tafeltje met daarop een thermoskan koffie, kruidnoten, spekkies en kerstkransjes illustreert de gemoedelijkheid. ,,We willen laten zien dat demonstreren ook zonder geweld kan.”

De gemoedelijkheid laat onverlet dat de groep helemaal klaar is met de vrijheid beperkende corona-aanpak. Ries de Leeuw (67) -rood hartje op zijn jas- maakt de vergelijking met makke schaapjes die de herder kritiekloos volgen. Herder Mark Rutte maakt iedereen kapot, vindt De Leeuw. ,,Door ons te negeren en op te sluiten. We moeten juist naar buiten. Mensen moeten elkaar liefhebben en knuffelen. Vergeleken met de griep zijn er niet veel extra slachtoffers door corona. En waar is het gewone griepvirus eigenlijk? Die vraag hoor ik nooit. Het is zo triest. Het hele onderwijs gaat naar de kloten. Geef jongeren een alternatief, sta bescheiden feestjes toe.”

Op de grond bij het beeld van de Polar Bear is inmiddels een spandoek neergelegd met een glasheldere boodschap: ‘Maatregelen maken onze kids kapot!‘. Afkomstig van een groep bezorgde moeders op het Kadeplein.

,,De schade voor onze kinderen is enorm. Online-onderwijs. Ze kunnen niet uitgaan, niet afspreken met vrienden en vriendinnen. Terwijl dat voor hun ontwikkeling zo belangrijk is. En wat denk je van het de economische schade. Er is straks geen midden- en kleinbedrijf meer over. Die erfenis krijgt de jeugd ook nog op het bord”, zegt een moeder van twee pubers. Ze wil niet met haar naam in de krant. Kranten leest ze niet meer. Die volgen alleen maar blindelings de overheid, is haar overtuiging.

Verderop zitten twee demonstranten op het gemak op een bankje. Ze waren afgelopen zondag op het Museumplein in Amsterdam bij de anti-corona-demonstratie. Zondag gaan ze weer. ,,Mensen worden onnodig bang gemaakt voor het virus.” Invoering van de avondklok, is echt een brug te ver, vindt een van de twee. ,,Ik ben vrijgezel, werk hele dagen thuis en dan mag ik 's avonds om tien uur niet eens even naar buiten.”

Overigens, zij hebben met eigen ogen gezien dat de politie en Mobiele Eenheid op het Museumplein oudere mensen tegen de grond sloegen die geen vlieg kwaad deden. ,,Terwijl het beeld is dat alle demonstranten gewelddadig zouden zijn.”

Demonstranten op het Kadeplein in Roosendaal demonstreren tegen de coronamaatregelen van het kabinet

Demonstratie tegen coronamaatregelen op Kadeplein in Roosendaal , Susanne van de Klundert riep via Facebook op tot het stille, vreedzame protest.

