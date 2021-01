Zo ziet een leeggeroofde en gestripte BWM er uit, ‘ik moest de foto’s erbij pakken om te zien hoe het was’

En weg is je autonavigatie en je stuur: de eigenaars van een BMW in Dommelen wisten niet wat ze op donderdagochtend overkwam. De wagen was compleet gestript. En zij waren niet de enige: zeker twee andere BMW’s werden die nacht overhoop gehaald.

,,Ik moest foto's erbij pakken om te kijken hoe de auto er normaal uitzag″, vertelt de gedupeerde BMW-eigenaar. ,,Zo ernstig was het dus. Ik moest echt kijken wat ik precies miste in de auto. Het stuur, de menubedieningsknop om de computer te bedienen, de navigatie; het was allemaal weggehaald. Ook het dashboard is van links naar rechts helemaal gestript. Er zit niks meer in het middenconsole. De startknop hing er half uit en de ventilatieroosters waren eruit getrokken.‘’

Volledig scherm BMW compleet gestript in Dommelen. © Privéfoto van gedupeerde.

In het holst van de nacht

De inbraak gebeurde tussen woensdagavond en donderdagochtend. De eigenaren zagen pas in de ochtend dat er weinig over was van hun auto. ,,Mijn man vertrok rond 07.15 uur naar zijn werk. Hij doet de deur open van de auto en vindt het vreemd wanneer hij iets op de stoel ziet liggen. Op dat moment had hij de ravage nog niet gezien. Hij draait zijn hoofd naar links en ziet dan dat alles weg is. Dat was wel een hele verbazing.″ Ze hadden niks gehoord, ook de buren niet. ,,De inbrekers zijn goed te werk gegaan. Ze hebben alles netjes afgeknipt met tangetjes. Aan de rechterkant van de auto hebben ze een raampje ingetikt. Dat was volgens de politie een andere werkwijze dan die normaal wordt gebruikt.″

Het was niet de enige wagen die werd leeggehaald. Wijkagent Tim uit Dommelen schreef op zijn Instagrampagina dat er in de nacht van woensdag op donderdag bij meerdere adressen auto's zijn opengebroken. Opvallend is dat de dieven het alleen gemunt hadden op BMW's.

Heeze

Ook werden afgelopen week in Heeze twee BMW's leeggeroofd. Het is nog niet duidelijk of er een link is tussen de inbraken in Dommelen en Heeze. Politie Oost-Brabant meldt dat het ‘zeker niet ondenkbaar is dat er lieden zijn die op bestelling auto-onderdelen van bepaalde merken buit maken in de omgeving van Eindhoven’. De gedupeerde eigenaar heeft in ieder geval aangifte gedaan: ,,Het eerste werk wat ik gedaan heb die ochtend.″

Oost-Europese roversbendes

De politie waarschuwde vorig jaar maart voor Oost-Europese roversbendes die het gemunt hadden op dure onderdelen van auto's. Toen was het ook al raak in de omgeving van Eindhoven. André Bouwman van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit vertelde toen tegen deze krant dat de bendes professioneel van opzet zijn. ,,Ze gaan soms letterlijk met boodschappenlijstjes op pad.″

Een verband met de roversbendes is er momenteel niet. Het is niet duidelijk wie achter de inbraken in Dommelen zit.