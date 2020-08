Zomers noodweer aan de kust: in je bikini kijken naar donderwolken

Tot echt grote problemen leidden de buien uiteindelijk niet. Slechts op een paar plekken moest de brandweer uitrukken. In de Vlissingse wijk Westerzicht moest de brandweer water wegpompen, in Breskens liep het water naar binnen bij de voormalige veerterminal bij de Veerhaven, en er waren problemen bij kledingzaak Bomont in Renesse. Die werden snel opgelost, meldde de eigenaar: de zaak is morgen gewoon weer open.

Dat de buien erg plaatselijk vielen, bleek ook op de Bevelanden. In Heinkenszand viel in korte tijd extreem veel water, waardoor zowat alle straten blank stonden en een garage onder water liep. In Goes, enkele kilometers verderop, waren de buien een stuk minder heftig en werden geen noemenswaardige problemen gemeld.