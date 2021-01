Zonnige villa op toplocatie is te groot voor Hendrik alleen: ‘We hebben hier een geweldige tijd gehad’

Claudia (33) uit Losser lag urenlang verloren in een afgelegen kuil, maar wie was haar reddende engel?

19:17 Claudia Gemser (33) zit onder de blauwe plekken, haar spieren doen overal zeer en ze is vreselijk vermoeid. „Maar het had ook heel anders kunnen aflopen”, beseft ze. Afgelopen zondag was ze urenlang vermist en lag ze hulpeloos in een anderhalve meter diepe kuil bij zandafgraving De Oelermars. Tot ze, onderkoeld, door een hardloper werd gevonden.