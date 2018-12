Zorgverzekering met een hoog eigen risico: doen of niet?

Voors en tegensSlechts 5,4 procent van de Nederlanders wisselt jaarlijks van ziektekostenverzekering, terwijl dat in sommige gevallen een flinke besparing oplevert. Irene van den Berg neemt in twee delen deze kwestie onder de loep. Vandaag deel 1: is het slim om te kiezen voor een hoog eigen risico?