10.000 euro voor Robbie (31), die voor behandeling van zijn hersentumor naar de VS wil

„Vanaf dit punt niet meer praten, doorlopen naar de volgende instructeur en diens aanwijzingen opvolgen.” De toon is eerder op de zaterdag op het Lageveld in Wierden al gezet. Het evenement heeft veel van een militaire training.

Bivakmutsen

Er staan ook legertrucks met daarin mannen in militaire kleding en bivakmutsen. De IN-YU-MAN, georganiseerd door Tom Hallink uit Daarlerveen, is een soort Twentse aflevering van Kamp van Koningsbrugge, de tv-serie waarin Hallink de finale haalde en burgers acht dagen lang een commando-opleiding krijgen. Ook op het Lageveld dragen de deelnemers een groene overall.

Bakstenen

De dag begint met een rondje hardlopen van ruim 3 kilometer rond de plas met twee zware bakstenen in de hand. Robbie Hageman loopt mee bij de eersten. Organisator Tom Hallink heeft Hageman uitgenodigd als eregast. De twee kennen elkaar van Kamp van Koningsbrugge. Hageman is twee keer aan zijn hersentumor geopereerd, maar is in Nederland ‘bijna uitbehandeld’, zoals hij zegt. Een deel van de opbrengst van de IN-YU–MAN– 10.000 euro naar later blijkt - is voor de Eindhovenaar.