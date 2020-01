21-jarige man uit Almelo overleden bij ongeval op A1

De 21-jarige Almeloër kwam uit de richting van Oldenzaal en verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur. De twintiger belandde met zijn auto in de berm, reed de weg weer op, maar kwam hierbij in botsing met de middengeleider. Het voertuig van de Almeloër is vervolgens op de linkerrijstrook tot stilstand gekomen.

Inzittenden

In de auto zaten naast de 21-jarige man nog vier inzittenden uit Almelo. Het gaat om jonge mannen van 17, 18 en twee van 19 jaar. Enkele van hen zijn uitgestapt om te proberen de auto van de weg te duwen. Terwijl zij hier mee bezig waren, is de auto in de flank geraakt door een achterop komende auto.

De bestuurder van de achterop komende auto, een 60-jarige vrouw uit Hengelo, is ook gewond geraakt bij het ongeval. Alle vijf de gewonden zijn naar het ziekenhuis in Enschede gebracht.

Getuigen