3000 teckels zoeken een nieuw baasje; wie ze wil hebben, kan zich bij Maaike (83) in Almelo melden

Nieuwsupdate Almelo, de VVD-burgemees­ter en asielzoe­kers: het blijft een opmerke­lijk huwelijk

ALMELO - De zestig heren die over een maandje hun intrek nemen in het Menzispand aan de Brugstraat zijn gewaarschuwd. Gedraag je! Hun tijdelijke woonadres in Almelo ligt strak ingepalmd tussen het politiebureau, het gerechtsgebouw, de brandweerkazerne en het stadhuis. Het gezag is dichtbij. De hoeders van de rechtsstaat zijn in de buurt. De overheid houdt letterlijk een oogje in het zeil. Professionele hulpverlening is paraat bij de buren. Een gloednieuwe brandweerkazerne als noaber. Als dat geen veilig gevoel meer geeft voor bewoners en buurt...

22 oktober