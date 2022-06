44-jarige Almeloër aangehouden voor oproep tot geweld bij boerendemonstraties

‘Veelzijdi­ge zorgverle­ner’ Top-service-pg­b uit Almelo betaalt geen huur en heeft ook geen cliënten meer

ALMELO - Een stel waterpijpen en wat gameconsoles: dat was alles wat de huisbaas aantrof toen hij op een dag een kijkje nam bij zorgbedrijf Top-service-pgb aan de Anjelierstraat in Almelo. Niets wees er op dat er zorg werd verleend aan cliënten. Donderdagmorgen troffen hij en de huurder elkaar bij de rechtbank in Almelo.

24 juni