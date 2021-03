700 whisky’s en 800 soorten bier: deze Almelose drankenhandel móést wel verhuizen

Almelose Zaak Druk baasje Murat uit Almelo runt drie restau­rants en moet tegelijker­tijd zijn garagebe­drijf verhuizen

9 maart ALMELO - Ondernemer Murat Demir is wat je noemt druk baasje. Is hij niet bezig met z’n kiprestaurants van Chicken Express in het centrum van Almelo en in Zenderen, dan stort hij zich op autogarage APK De Buitenhaven. Genoeg te doen, want die verhuist momenteel vanuit de Buitenhaven naar de Twentelaan.