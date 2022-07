A. sprong twee keer van zijn balkon in Almelo en heeft alleen nog rugpijn, maar daarmee houdt het geluk wel op

Na allesver­woes­ten­de brand wil Picnic in Almelo blijven, maar boodschap­pen brengen kan voorlopig niet

ALMELO - Een verzengende vuurzee heeft zondagavond de Almelose vestiging van onlinesupermarkt Picnic volledig in de as gelegd. De brand brak rond elf uur uit. De medewerkers waren net naar huis. Ondanks de massaal uitgerukte brandweer, was er een dik uur later niet veel meer van het pand over. Picnic gaat nu op zoek naar een ander pand in Almelo. De bezorging is opgeschort.

