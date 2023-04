Aantal woninginbraken in Almelo afgelopen tien jaar gedaald

eens een tukker Richard uit Hengelo leeft zijn jongens­droom in Praag: ‘Thuis is waar je vrienden zijn’

Richard van het Bolscher (58) is al bijna zijn halve leven weg uit zijn geboortestad Hengelo. In Praag realiseerde hij zijn jongensdroom: een eigen bedrijf met meer dan vierhonderd mensen in vaste dienst, vestigingen in zeven landen en ruim tienduizend freelancers. Terugkeren naar Hengelo zal hij niet meer. „Ik wil wonen waar mijn vrienden zijn.”