Ab (94) uit Almelo schrijft brief aan Poetin: ‘Ik wil niet sterven in een nieuwe Koude Oorlog’

Weer geen strafzaak tegen mogelijk corrupte Almelose agenten; justitie trekt dagvaar­ding in

ALMELO Het Openbaar Ministerie is in de fout gegaan met de strafzaak tegen twee ‘lekkende’ agenten uit Almelo. In 2018 veegden rechters in Almelo de zaak van tafel door een gebrek aan bewijs. Van hogere rechters moesten zij er nu toch naar kijken. Vanochtend haalde het OM bakzeil in de Almelose rechtbank. De officier van justitie sprak van een ‘procedurele fout’ en trok de dagvaarding in.

22 maart