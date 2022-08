Accudampen vrijgekomen in bedrijfspand aan de Twentepoort West in Almelo

Natuurhus, Doepark en Indië Monument gaan samen verder in Hagenborgh

ALMELO - Het Indië Monument behoudt zijn vertrouwde plek aan De Hagenborgh. Door de komst van het Natuurhus en Doepark De Hagen is er gekeken naar andere plekken in het park. Dat is op niets uitgelopen. De functies in het park gaan met inachtneming van wederzijds respect naast elkaar verder.

